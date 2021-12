Barcelona: uma publicação nas redes sociais dá que falar em Espanha

Dembélé, jogador do Barcelona, está em final de contrato.

Ousmane Dembélé está em final de contrato com o Barcelona, querendo isto dizer que em janeiro pode acertar um vínculo com outro clube. A continuidade do avançado francês em Camp Nou não é ainda tida como certa, mas uma publicação nas redes sociais está a dar que falar em Espanha.

Dembélé publicou no Instagram uma imagem da camisola do clube catalão com o emblema do Barcelona em primeiro plano, com alguma imprensa a indicar que este pode ser um sinal de que a renovação pode estar prestes a ser oficial.

O jogador de 24 anos, que sido prejudicado com alguns problemas físicos, leva oito jogos realizados esta temporada. Está na Catalunha desde 2017/18, depois de passar por Dortmund e Rennes.