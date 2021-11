Barcelona termina contrato com Ownix após denúncias de fraude

O Barcelona celebrou um acordo para a venda de bens digitais sob a forma de NFT. As transações seriam feitas em leilões através da plataforma Ownix, um novo mercado baseado na moeda digital Ethereum. No entanto, a "parceria" já chegou ao fim.

Duas semanas depois de celebrar um acordo com a plataforma Ownix, o Barcelona decidiu terminar a ligação, após o empresário Moshe Hogeg, ligado à empresa em questão, ter sido detido por suspeitas de fraude no negócio das criptomoedas e por crimes sexuais.

"Face à informação recebida hoje, que vai contra os valores do clube, o FC Barcelona comunica o cancelamento do contrato para criação e comercialização de ativos digitais NTF com a Ownix, com efeitos imediatos", informou o clube espanhol, esta quinta-feira. A empresa, por sua vez, referiu no Twitter que "o acordo com o senhor Hogeg vai terminar" e que o empresário "não tem ações" na Ownix.

O acordo entre o Barcelona e a Ownix ditaria a entrada do Barça no mercado de ativos digitais NTF (token não fungível).

De acordo com o jornal israelita Haaretz, Moshe Hogeg, proprietário do Beitar Jerusalém, foi detido juntamente com outras sete pessoas ligadas ao clube, um dos maiores de Israel, por crimes de roubo, fraude, lavagem de dinheiro, delitos relacionados com droga e abuso sexual.

O Beitar Jerusalém, em comunicado, explicou que vai cooperar "com qualquer organismo de investigação" e com "total transparência".