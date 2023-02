Barcelona terá rejeitado 70 milhões de euros por Raphinha

Segundo o jornal Sport, o Arsenal quis comprar Raphinha no mercado de inverno, mas o Barcelona não aceitou a proposta.

O Barcelona rejeitou uma proposta do Arsenal no valor de 70 milhões de euros por Raphinha. De acordo com o jornal catalão Sport, o Arsenal foi o clube que tentou levar o avançado para a Premier League, no mercado de transferências de janeiro.

O ex-Sporting e V. Guimarães tinha já representado o Leeds United, em Inglaterra, e o Barcelona contratou-o a troco de 58 milhões de euros, mais sete em objetivos.

Esta temporada, o internacional brasileiro, de 26 anos, soma sete golos e nove assistências em 32 jogos pelos blaugrana.