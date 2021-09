Barcelona terá que indemnizar Koeman se não renovar o atual contrato

Compensação contratualizada deve-se ao facto de Koeman ter pago à Federação Holandesa de Futebol para cessar funções na seleção e poder rumar a Camp Nou

Com contrato válido até junho de 2022, a eventual saída de Ronald Koeman do comando técnico da equipa do Barcelona obrigará a direção do clube catalão a indemnizar, consideravelmente, o treinador neerlandês, em dois casos distintos.

Segundo refere o "Esport 3", o Barcelona terá que pagar ao contestado timoneiro neerlandês uma cifra de seis milhões de euros caso o atual vínculo não seja renovado até 2023 ou 14 M€ se for despedido antes do final desta época.

Estas duas indemnizações, em circunstâncias diferentes, estão estipuladas, detalha o "Esport 3", em cláusulas contratuais datadas de agosto de 2020, altura em que o Barcelona contratou Ronald Koeman para suceder a Quique Sétien.

A cifra de seis milhões de euros a atribuir em caso de não renovação é relativa à compensação que Koeman pagou à Federação Holandesa de Futebol para poder cessar funções na seleção neerlandesa e rumar a Camp Nou.