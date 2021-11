Barcelona terá prioridade bem definida: Guardiola dá "ok", mas com uma condição

Treinador do Manchester City terá dado o"sim" à transferência de Ferran Torres.

Já não é novidade o alegado interesse do Barcelona em Ferran Torres, jogador do Manchester City. No entanto, na sexta-feira a "SER" voltou a falar do tema e, este sábado, o jornal "As" garante ter confirmado que o internacional espanhol é a grande prioridade do emblema blaugrana para reforçar o ataque.

De acordo com as mesmas informações, Mateu Alemany, diretor para o futebol do Barcelona, estará mesmo em Manchester para negociar de que forma o jogador pode ingressar nas fileiras do clube espanhol. O objetivo do Barcelona será concluir a transferência já no mercado de inverno. No entanto, no caso de não ser possível, os blaugrana tentarão a contratação para o mercado de verão.

Segundo o Mundo Deportivo, até Guardiola já terá dado o "sim" às negociações, mas com uma condição: se houver acordo económico entre os dois clubes.