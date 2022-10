Barcelona terá logotipo de Drake na camisola para o El Clásico

Drake com a camisola do Barcelona para o El Clássico

Rapper canadiano terá a marca da editora representada na camisola, após chegar às 50 mil milhões de reproduções no Spotify, patrocinador dos catalães

O Barcelona parte para o jogo frente ao Real Madrid com uma camisola especial.

O clube da Catalunha anunciou que utilizará o logo da editora do rapper Drake, na forma de uma coruja. Motivo? O artista foi o primeiro a atingir as 50 mil milhões de reproduções no Spotify, empresa que normalmente tem o logo na camisola blaugrana.

Segundo o Barcelona, uma das ideias da parceria entre os mesmos e o Spotify é "juntar a música com o futebol, para conectar públicos ao redor do mundo".

O clube catalão anunciou também que estas ações serão realizadas ao longo desta temporada. O patrocínio do Spotif começou em julho deste ano, sendo que renderá muito dinheiro ao Barcelona, cerca de 400 milhões de euros,. O Spotify tem o espaço de publicidade na frente da camisola e o naming do estádio Camp Nou, agora Spotify Camp Nou.