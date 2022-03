Barcelona terá Kessié assegurado para a próxima época

Centrocampista da Costa do Marfim, em final de contrato com o Milan, vai atuar, refere um meio da Imprensa espanhola, sob as ordens de Xavi a partir do verão seguinte

Uma das figuras do meio-campo dos italianos do Milan, Franck Kessié vai, no final desta época, arrumar as malas e partir para Barcelona. Segundo a "Cadena Ser", o médio já assinou contrato, a começar em 2022/23, com o clube da Catalunha.

O atual vínculo do médio costa-marfinense com o Milan, que representa desde 2017, expira em 1 julho deste ano e, por isso, o atleta de 25 anos, aposta do responsável blaugrana Jordi Cruyff, chegará a custo zero a Camp Nou.

Kessié vai, pela primeira vez, prosseguir a carreira profissional fora de Itália. O médio foi recrutado pela Atalanta, na Costa do Marfim, em 2014, com 18 anos, foi emprestado ao Cesena em 2015, voltou a Bérgamo em 2016, tendo, depois, despertado o interesse do Milan, que pagou 25 milhões de euros pelo passe.

Em Milão, o médio, pese não ter conquistado qualquer título, tornou-se numa das figuras do emblema rossoneri. Esta época, o também capitão já atingiu os 213 jogos, nos quais marcou 37 golos, vários deles de penálti, e 14 assistências.