Barcelona terá feito uma derradeira proposta a Messi: jogar de borla

O Barcelona explicou a Messi que, afinal, havia uma hipótese de tudo continuar como estava

A história chegou esta quarta-feira através do jornal argentino Olé. A desesperada oferta do Barcelona para evitar a saída de Messi terá, de facto, existido e segundo a publicação com sede em Buenos Aires foi feita ao jogador pelo tesoureiro do Barça, Ferrán Olivé I Canovas. E não por Joan Laporta, presidente culé.

Na prática, o Barcelona explicou a Messi que, afinal, havia uma hipótese de tudo continuar como estava, mas para isso o jogador teria de assinar por cinco temporadas e aceitar não receber qualquer salário na primeira temporada do novo contrato com o clube espanhol.

O Olé, que refere fontes próximas de Messi, explica que a proposta chegou já depois do clube ter anunciado o ponto final nas negociações e iniciado a retirada das referências a Messi, a começar pelo site.