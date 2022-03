Barcelona tem estratégia para 2021/22 e está atento a Lewandowski, dizem em Espanha

Lewandowski, craque do Bayern e da seleção polaca

Emblema espanhol terá várias opções em cima da mesa para o centro de ataque.

O Barcelona tem uma estratégia bem definida para reforçar o plantel para atacar a próxima temporada, diz o jornal Sport. "Explorar o mercado low cost para melhorar o nível da baliza, defesa e centro do terreno, e reservar o investimento mas importante para a contratação de um avançado centro de primeiro nível", pode ler-se.

Pois bem, de acordo com o jornal desportivo espanhol, não é segredo que emblema "blaugrana" tem o alvo prioritário também bem definido - Erling Haaland - mas, caso o mesmo falhe, várias opções estarão em cima da mesa. Alexander Isak, Karim Adeyemi, Lautaro Martínez são algumas delas, sempre segundo o "Sport", e às quais se junta... Robert Lewandowski.

O avançado polaco termina contrato com o Bayern em 2023, não tendo ainda iniciado qualquer processo de renovação com o emblema bávaro, pelo que o Barcelona estará atento aos seus passos. O craque polaco deseja definir o seu futuro o quanto antes, mas, até ao momento, ainda não terá recebido notícias do Bayern a esse respeito.