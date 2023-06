Barcelona tem acordo com Íñigo Martínez, com cláusula especial

Caso não consiga inscrever o defesa do Athletic Bilbau terá de pagar indemnização

Íñigo Martínez, internacional espanhol que atua no Athletic Bilbau, tem acordo com o Barcelona por dois anos.

No entanto, dadas as dificuldades do último ano dos catalães para inscrever jogadores, e as que se perspetivam para a nova temporada, o jogador incluiu uma cláusula especial na qual será indemnizado caso não possa ser inscrito.

Íñigo é um alvo antigo do Barcelona, só agora possível, já em fim de contrato com os bascos e com 32 anos.