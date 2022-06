Barcelona tem acordo com dupla do Chelsea, mas ainda há obstáculos a ultrapassar

Azpilicueta, lateral do Chelsea

Marcos Alonso e César Azpilicueta já acertaram termos com os blaugrana, mas ainda falta que aconteça o mesmo com o Chelsea

Marcos Alonso e César Azpilicueta já têm um acordo com o Barcelona, mas as respetivas transferências ainda não estão tratadas junto do Chelsea.

De acordo com o Sport, os blues colocaram um preço de 13 milhões de euros em ambos os jogadores mas, no caso de Marcos Alonso, a mudança para Camp Nou não deverá chegar perto desses valores, devido ao lateral espanhol de 31 anos pertencer à lista de transferíveis dos blues.

Já Azpilicueta, defesa de 32 anos e um dos capitães do clube londrino, será um pouco mais dispendioso para os catalães, devido a Thomas Tuchel contar com o jogador para a próxima época, apesar da vontade do espanhol em seguir para Barcelona.

O Barcelona está a tentar arranjar maneira de finalizar a transferência dos dois jogadores já na próxima semana, uma vez que quer contar com a dupla antes que o estágio no Estados Unidos tenha lugar.