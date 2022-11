Barcelona suspeita de Depay e acredita em recuperação atrasada para garantir Mundial

Extremo lesionou-se na perna esquerda há mais de um mês e não há data prevista para o regresso, que já devia ter acontecido. Catalães acreditam que jogador pode já ter a cabeça no Catar

Memphis Depay começa a deixar os responsáveis do Barcelona desconfiados. O avançado neerlandês já devia ter regressado de lesão, mas continua de fora, acreditando o clube catalão num atraso propositado na recuperação para jogar o Mundial.

De acordo com o AS, os problemas na perna esquerda deviam já, por esta altura, estarem ultrapassados, mas ainda não há uma data para o regresso do avançado neerlandês, que é peça chave na sua seleção, ao contrário do que acontece no clube.

O Barcelona tem apenas mais duas partidas antes do Mundial. Os catalães recebem o Almería e visitam o terreno do Osasuna, não sendo expectável a presença de Depay em qualquer um desses compromissos.

Memphis Depay, internacional A pela seleção dos Países Baixos em mais de 80 ocasiões, procura jogar o seu segundo Campeonato do Mundo, depois da participação no Brasil. O último, na Rússia, como todos os seus compatriotas, acompanhou-o a partir do sofá.