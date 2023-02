Barcelona soma sexta vitória consecutiva na LaLiga

Barcelona vence e segue imparável no campeonato espanhol.

Dois golos ainda na primeira parte, mantiveram o Barcelona na senda dos triunfos na Liga espanhola, ao bater em casa o Cádiz, por 2-0, em jogo da 22.ª jornada.

A equipa de Xavi Hernandéz segue imparável em LaLiga e hoje garantiu os três pontos com golos de Sergi Roberto, aos 43, e de Lewandowski quase de seguida, aos 45+1, a instantes do intervalo.

Com quase todas as equipas da frente a vencerem - com exceção ao empate da Real Sociedad (terceira) -, o Barcelona repôs a diferença de oito pontos para o rival Real Madrid, segundo, e passou a ter mais 16 do que os bascos.

O campeonato é cada vez mais uma luta a dois, entre Barça e Real, e quando o Atlético de Madrid, que hoje venceu o Athletic Bilbau com um golo de Griezmann, está em quarto, mas a longínquos 18 pontos dos catalães.

Em zona de descida continuam Valência (18.º), Getafe (19.º), que se defrontam na segunda-feira, e Elche (20.º), com a derrota do Cádiz a manter a equipa, à condição, dois pontos acima da linha de água, em 17.º e com os mesmos 22 pontos do Almeria (16.º).