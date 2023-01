Barcelona sofreu três golos de equipa da terceira divisão, mas seguiu em frente na Taça do Rei

Barça foi a prolongamento e teve de suar para vencer o Intercity, da terceira divisão do futebol espanhol. Seguiu para os oitavos de final da Taça do Rei.

O Intercity vendeu muito cara a derrota, mas foi o Barcelona a seguir para os oitavos de final da Taça do Rei. A formação culé venceu em Alicante, por 4-3, mas precisou de ir a prolongamento, num jogo em que nunca esteve a vencer por mais de um golo.

Ronald Araújo, Dembélé, Raphinha e Ansu Fati fizeram os golos do Barça. Oriol Soldevila brilhou com um hat-trick para o Intercity.

Também esta quarta-feira, o Atlético de Madrid venceu (2-0) o Oviedo. João Félix saiu com queixas do jogo com o Elche e não foi convocado para esta partida, em que Marcos Llorente e Pablo Barrios faturaram.

O Sevilha venceu de forma tranquila o Linares, por 5-0, com golos de En Nesyri (hat-trick), Squadrone (autogolo) e Lamela.

O Aláves afastou (1-0) o Valladolid, a Real Sociedad triunfou sobre o Logrones, por 1-0, e o Maiorca bateu (2-0) o Pontevedra.