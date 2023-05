Barcelona sofre para vencer Osasuna e fica ainda mais perto do título

Redação com Lusa

O Barcelona sentiu esta terça-feira inesperadas dificuldades para vencer na receção ao Osasuna, por magro 1-0, mesmo jogando em vantagem numérica desde o 27.º minuto, em desafio da 33.ª jornada da Liga espanhola.

A falta de pontaria e a exibição superior do guarda-redes Aitor Fernández ajudam a explicar um desafio de sofrimento do líder do campeonato que, com este êxito, deixa, provisoriamente, o 'vice' Real Madrid a 14 pontos, sendo que os "merengues" visitam hoje a Real Sociedad, quarta classificada.

Foi somente aos 85 minutos que os catalães resolveram a partida, quase sempre de sentido único, ainda assim ante um Osasuna que também dispôs de oportunidades: De Jong assistiu de cabeça para o remate, aparentemente sem acertar bem na bola, do veterano defesa Jordi Alba, com a bola a ser ainda desviada pelo guarda-redes e bater no poste antes de entrar.

Aos 27 minutos, Pedri preparava-se para se isolar quando Jorge Herrando, algo precipitado, o travou prematuramente, sendo admoestado com o devido cartão vermelho, que parecia, desde logo, sentenciar o rumo do encontro.

O Barcelona dispôs de inúmeras situações para marcar, contudo foi o tento do lateral esquerdo de 34 anos a valer os três pontos, para um acumulado de 82 em 33 rondas, deixando os catalães cada vez mais próximos da conquista do título de campeão.

Real Madrid (68 pontos), Atlético de Madrid (66) e Real Sociedad (58), todos com menos uma partida, seguem atrás dos blaugrana, enquanto o Osasuna é nono, com 44.

O Almería, com o médio português Samuel Costa a entrar aos 84 minutos, venceu o lanterna-vermelha Elche, por 2-1, e ganhou, à condição, alguma folga na fuga aos lugares de despromoção, somando agora 36 pontos, cinco acima da linha de água.