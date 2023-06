Messi: Barcelona diz que houve proposta e fala em "campeonato com menos exigência"

Clube catalão emitiu um comunicado depois de o astro argentino ter confirmado a ida para o Inter Miami.

Lionel Messi confirmou esta quarta-feira que vai prosseguir a carreira no Inter Miami, dos Estados Unidos. Muito se disse sobre a possibilidade de regressar ao Barcelona, com o astro argentino a garantir que, apesar das conversas que existiram, não houve uma proposta formal por parte dos catalães. Palavras que mereceram uma reação do Barça, através de um comunicado.

"Na segunda-feira, dia 5, Jorge Messi, pai e representante do futebolista, comunicou ao presidente do clube, Joan Laporta, a decisão do jogador de assinar pelo Inter Miami, apesar de ter uma proposta apresentada pelo Barça em resposta à vontade manifestada tanto pelo Barcelona como por Lionel Messi para voltar a vestir de azulgrana", garante o o clube espanhol.

"O presidente Laporta entendeu e respeitou a decisão tomada por Messi de querer disputar um campeonato com menos exigência e mais longe do foco e da pressão a que foi submetido nos últimos anos. Tanto Joan Laporta quanto Jorge Messi também concordaram em trabalhar juntos para promover uma grande homenagem dos adeptos do Barcelona a um jogador que foi, é e sempre será amado pelo Barça", completa.

O atacante, formado no Newell"s Old Boys e no Barcelona e que jogou na equipa principal dos catalães entre 2004 e 2021, vai conhecer novo capítulo na carreira após dois anos na capital francesa, coroados com o título nacional de França em duas temporadas e uma Supertaça, tendo cumprido 75 jogos e marcado 32 golos pelo PSG.

Messi, de 35 anos, é considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, somando sete Bolas de Ouro, um recorde, tendo guiado a seleção da Argentina à vitória, como capitão, no Mundial'2022 no Catar, depois de já ter conquistado a Copa América, em 2021.