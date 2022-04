Barcelona sobe ao segundo lugar com vitória sobre Sevilha

O Real Madrid lidera a La Liga com 69 pontos, mais 12 do que o trio de perseguidores.

O Barcelona venceu em casa o Sevilha, com um golo solitário de Pedri, ascendendo ao segundo posto da Liga espanhola, em igualdade pontual com o Atlético de Madrid e os sevilhanos, mas com menos um jogo.

O único golo da partida da 30.ª jornada surgiu aos 72, com o médio Pedri, num lance individual de mestre, a dar os três pontos à formação de Catalunha, que conta agora com 57 pontos, os mesmos do Sevilha, que vinha de três empates seguidos e já não vence há quatro jogos após a derrota em Camp Nou.

Por seu turno, o Granada recuperou de uma desvantagem de dois golos ao intervalo e empatou com o Rayo Vallecano (2-2), seguindo no 16.º lugar com 29 pontos, ao passo que o adversário de hoje é 13.º com 33.

O guarda-redes Luís Maximiano e o defesa Domingos Duarte foram titulares no Granada, enquanto Kevin Rodrigues não saltou do banco.

Já o Valência (nono com 41 pontos), com os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes a titulares, empatou a zero em casa com o Cádiz (17.º com 28).

