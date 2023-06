"Barcelona? Se gastaram 400 milhões em três jogadores, isso não é culpa do City"

Declarações de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, à margem de um evento de golfe na Catalunha, onde se encontra de férias.

Conquistou um inédito triplete na história do clube: "Para um clube que nunca o tinha conseguido, a primeira é sempre a mais difícil. Tenho estado bem, já passou uma semana e agora estou a pensar no próximo. No desporto o que importa é sempre o [título] seguinte".

Espanha ganhou a Liga das Nações: "Estive a ver o basquetebol do Barcelona e depois fui jantar, não vi. Felicito a seleção por ganhar um torneio, que é sempre muito difícil, mas esqueceram-se de Luis Enrique, que os levou à final. Ficou a faltar um comentário sobre ele, mas ganhar é muito importante. Felicidades ao selecionador e a todos os jogadores".

Gundogan vai ficar no City? "Consta-me que o Barça está interessado e o City também. Oxalá que fique connosco. Se for para o Barça, será uma contratação extraordinária, mas lutamos para que continue connosco. Consta-me que o Barça o quer e que Xavi lhe ligou várias vezes. Se assinar pelo Barça, irei dizer-lhe que vai correr tudo bem".

Kylian Mbappé é opção para o City? "Não estamos na corrida por Mbappé, já se sabe para onde ele quer ir".

Mudança de Lionel Messi para o Inter Miami: "Estou fora, vocês [jornalistas] conhecem melhor a realidade. Se ele o decidiu assim, certamente que irá correr bem. Desconheço os pormenores".

Dificuldades financeiras do Barcelona: "Eu gostaria de dizer que a situação do Barça parece que é culpa de outros clubes. Se gastaram 400 milhões em três jogadores e nos seus salários, isso não é um problema do City ou do PSG, é culpa do Barça ou dos que estavam antes e criaram esta situação. Cada um tem de assumir as suas responsabilidades. Joan [Laporta, presidente] fez um esforço titânico, renovou a equipa e ganhou a Liga. Merece todo o crédito e agradecimento. Foi escolhido pelos sócios e não está nada mal".

Como analisa a época do Barça? "Ganharam a Liga e o clube sabe que é o que tem de fazer. Xavi e Mateu Alemany [diretor] sabem muito melhor do que o que têm de fazer. Eu não sei. Eu sou campeão da Europa porque um jogador falhou a três metros do guarda-redes".