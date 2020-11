Barcelona regressa aos triunfos no campeonato com goleada ao Osasuna

O Barça, que vinha de um desaire com o Atlético de Madrid, subiu ao sétimo lugar, com 14 pontos

O FC Barcelona regressou este domingo às vitórias na Liga espanhola de futebol e subiu ao sétimo lugar da prova, ao golear por 4-0 na receção ao Osasuna, em jogo da 11.ª jornada, marcado por homenagens a Diego Maradona.

Poucos dias depois de terem "carimbado" o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, os catalães começaram a construir o triunfo aos 29 minutos, por intermédio do dinamarquês Martin Braithwaite, e dilataram a vantagem aos 42, com um grande golo do francês Antoine Griezmann, num pontapé de "primeira", de fora da área.

No segundo tempo, o avançado gaulês ofereceu o golo ao brasileiro Philippe Coutinho, aos 57 minutos, pouco antes de o internacional português Francisco Trincão ser "lançado" por Ronald Koeman, aos 61, ainda a tempo de ter influência direta no resultado.

O extremo luso começou por participar no golo anulado a Dembélé, sendo ele o autor do último passe para o francês, mas, poucos minutos, volvidos passou para Lionel Messi marcar o quarto tento do FC Barcelona, aos 73, em mais um golo de belo efeito dos blaugrana.

No momento do festejo, Messi fez questão de homenagear o compatriota Diego Maradona, que morreu na quarta-feira, exibindo a camisola número "10" do Newell"s Old Boys - clube que representou na formação e no qual El Pibe jogou durante uma época, em 1993/94 -, e apontando para o céu.

O Barça, que vinha de um desaire com o Atlético de Madrid, subiu ao sétimo lugar, com 14 pontos, embora tenha dois jogos em atraso. Os catalães estão a nove pontos da líder Real Sociedad, que hoje recebe o Villarreal em tem 23, os mesmos do Atlético de Madrid.