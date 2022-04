Barcelona quer revolucionar a defesa com pechincha do Milan

De acordo com o jornal As, os catalães querem contar com Alessio Romagnoli

Um dos grandes objetivos do Barcelona no verão passa por revolucionar o setor defensivo. Com Andreas Christensen, central do Chelsea, garantido a custo zero para a próxima época, segundo a imprensa espanhola, os blaugrana viraram atenções para Alessio Romagnoli, jogador da mesma posição que termina contrato com o Milan no verão.

Conforme avança o jornal As, Mateu Alemany, diretor catalão, já iniciou negociações com os representantes do central de 27 anos, visto como o parceiro ideal de Ronald Araújo no centro da defesa para os próximos anos.

A mesma fonte garante que a investida do Barcelona para o setor mais recuado não se ficará por aqui, com César Azpilicueta, capitão do Chelsea, e Javi Galán, lateral esquerdo do Celta de Vigo, a figurarem na lista de compras do clube para o próximo verão.

Internacional italiano por 12 ocasiões, Romagnoli leva 25 jogos na sétima temporada com as cores do Milan, onde chegou em 2015, proveniente da Roma, clube que o formou. Pelos rossoneri, conquistou uma Supertaça italiana, troféu a que ainda poderá juntar a Serie A.

