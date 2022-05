Barcelona quer reservar jovem prodígio às ordens de Abel Ferreira

Endrick, jogador sub-20 do Palmeiras

Culés pretendem que Endrick Sousa, promessa goleadora sub-20 do Verdão, vá diretamente para Camp Nou no verão de 2024, altura em que atinge a maioridade

Visível no radar do Barcelona desde há vários meses, enquanto desponta no Palmeiras, o clube espanhol vai "atacar", em breve, a contratação de Endrick Sousa.

Segundo o jornal catalão "Sport", os responsáveis dos dois clubes iniciarão, na próxima semana, um processo de negociações para que os culés reservem a possibilidade de oferecer um contrato profissional ao prodígio brasileiro, visto como uma contratação estratégica para o futuro, quando fizer 16 anos em julho.

O plano do Barcelona, que deseja evitar perder uma promessa a captar atenções na Europa, é assegurar, antecipadamente, a aquisição de Endrick para que vá diretamente para Camp Nou no verão de 2024, altura em que atinge a maioridade.

Depositário de muitas esperanças por parte dos brasileiros, Endrick tem crescido a olhos vistos no Palmeiras. Em janeiro passado, na Taça de São Paulo em juniores, conquistou um título inédito pelo clube, foi o melhor jogador da prova e marcou o melhor golo, suscitando memórias de um marcado por Rivaldo em Barcelona.

Após este primeiro brilhar com a camisola do Verdão, o avançado brasileiro estreou-se pelo país no Campeonato Mundial de Montaigu sub-17, em França), sagrando-se campeão e o melhor marcador (cinco golos e quatro assistências em quatro duelos), dando mais uma indicação de que o futuro poderá ser bem risonho.

A reserva de Endrick por parte do Barcelona não influenciará, de resto, a construção do plantel do Palmeiras, às ordens de Abel Ferreira, na próxima época. O avançado deverá, até ao verão de 2024, alinhar pela equipa principal brasileira.