Barcelona quer regresso de antiga figura para o futebol de formação

Javier Mascherano, que celebrou 15 títulos em Camp Nou, reúne consenso diretivo, segundo o jornal catalão "Sport", para assumir a equipa B ou a formação de juniores

Em trabalho de redefinição da estrutura do futebol, a direção liderada por Joan Laporta pretende apetrechar a cantera do Barcelona com um ex-jogador culé de sucesso, à semelhança dos regressos de Xavi Hernández e de Dani Alves.

Segundo o jornal "Sport", os blaugranas pretendem que Javi Mascherano, defesa/médio argentino que esteve em Camp Nou durante oito épocas, seja o próximo treinador da equipa B ou até da formação de juniores, em 2022/23.

Mascherano, que ajudou a engrossar o palmarés do Barcelona (15 títulos ao longo de 333 jogos), e que reúne, segundo o "Sport", consenso na direção do Barcelona, é treinador, atualmente, da seleção sub-20 da Argentina, desde dezembro de 2021.