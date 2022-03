Barcelona quer recuperar "produto" da formação em 2023

Dani Olmo, médio ofensivo do Leipzig

Olmo, atualmente no Leipzig e conhecedor do estilo catalão, será alvo de proposta apenas daqui a um ano por possibilitar um negócio a um preço mais reduzido

Saído do Barcelona em 2014, ainda júnior, Dani Olmo é, diz o jornal "AS", um dos jogadores incluídos na lista de futuros reforços do clube da Catalunha para 2023.

O diário espanhol refere que a direção técnica do Barcelona considera o espanhol do Leipzig uma potencial mais-valia para o projeto de reestruturação do plantel, que tem sido conduzido pelo técnico Xavi Hernández, por ser conhecedor da filosofia catalã.

Dani Olmo é, de resto, um desejo "antigo" do Barcelona. O futebolista foi cobiçado no passado verão pelo emblema catalão, mas o Leipzig exigiu, segundo o "AS", 60 milhões de euros, o que tornou o negócio inviável dada a débil finança catalã.

Por essa razão, o plano da direção do Barcelona é apenas deixar passar mais uma temporada e contratar Olmo a um custo mais reduzido, dado que o contrato deste com o Leipzig (Bundesliga) expira em 2024 (dentro de dois anos).

Dani Olmo esteve integrado na academia do Barcelona entre 2012 e 2014 e saiu, depois, para os croatas do Dínamo de Zagreb.