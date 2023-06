Barcelona quer médio do rival catalão que desceu de divisão

Experiente Sergi Darder nos planos dos blaugrana. Já esteve há anos na lista do FC Porto, quando atuava no Málaga

O Espanhol desceu de divisão em Espanha e o Barcelona pretende aproveitar esse facto para pescar no rival da cidade um dos seus maiores talentos, o experiente médio Sergi Darder.

A Catalunya Radio dá conta de contactos com pessoas próximas do jogador para ver se há abertura para a contratação.

Darder esteve seis épocas no Espanhol e antes jogou no Lyon e no Málaga. Refira-se que na sua etapa do Málaga chegou a ser alvo do FC Porto, mas acabou por se mudar para França.