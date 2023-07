Barcelona quer Harry Kane, mas só em 2024

Harry Kane, avançado do Tottenham

Catalães aguardam o desfecho da situação do jogador, que só tem mais um ano de contrato com o Tottenham. Estão dispostos a esperar até ficar livre

O Barcelona observa com agrado o facto de o Tottenham estar a resistir ao assédio por Harry Kane, que só tem mais um ano de contrato com os spurs, perspetivando a sua contratação daqui a um ano como jogador livre, adianta o The Athletic..

O Tottenham tem rejeitado as abordagens de Bayern e PSG, sendo que o Real Madrid já foi também apontado como interessado, embora os merengues estejam na expectativa por causa de Mbappé.

Kane já manifestou vontade de sair e esta janela de mercado é a ideal para o Tottenham conseguir ainda um bom encaixe.