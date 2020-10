Barcelona queixou-se da arbitragem à federação espanhola

Reclamação refere que árbitro não ajuizou falta prévia no lance que ditou grande penalidade a favor dos merengues

O Barcelona apresentou uma queixa formal contra a arbitragem do último clássico, frente ao Real Madrid, disputdao em Camp Nou e que terminou com uma vitória dos madridistas por 3-1.

Segundo o diário desportivo Sport, a reclamação catalã seguiu domingo para a Real Federação Espanhola de Futebol, visando a atuação do árbitro Juan Martínez Munuera, nomeadamente por ter assinalado, com recurso ao VAR, um agarrão de Lenglet (Barcelona) a Sergio Ramos (Real Madrid), sem que tenha levado em conta, no mesmo lance, um empurrão prévio do defesa merengue.

O penálti assinalado, e concretizado por Ramos, permitiu ao Real Madrid passar para a frente do marcador, em partida disputada sábado.

Conforme a edição eletrónica do mesmo periódico, Luis Rubiales, presidente federativo, já respondeu ao Barça, renovando confiança no árbitro e no sistema de vídeoarbitragem.