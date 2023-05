Barcelona propõe troca de avançados ao Atlético de Madrid

De acordo com a rádio Cadena SER, os catalães estão interessados em Yannick Ferreira-Carrasco, mas não têm forma de pagar pela contratação do internacional belga, tendo oferecido o passe de Ferrán Torres como alternativa.

Com o final da época a aproximar-se, o Barcelona já pensa no mercado de verão e, de acordo com a rádio espanhola Cadena SER, o gigante catalão propôs uma troca de avançados ao Atlético de Madrid, com Yannick Ferreira-Carrasco a seguir para Camp Nou e Ferrán Torres a fazer o caminho inverso.

Com Xavi a ser um admirador do extremo belga, de 29 anos, o Barça terá oferecido o passe do avançado espanhol, de 23, como moeda de troca, uma vez que não tem capacidade para investir dinheiro na sua contratação.

Resta saber qual será a resposta do Atlético de Madrid, tendo em conta que Ferreira-Carrasco termina contrato no final da próxima temporada. Em 2022/23, o extremo soma sete golos e três assistências em 39 jogos disputados, números parecidos aos de Torres (sete golos e duas assistências em 40).