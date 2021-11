Barcelona procura substituto de Aguero e Cavani é um dos nomes apontados

Aguero vai parar pelo menos três meses, devido a uma arritmia cardíaca, e o Barcelona está à procura de um avançado para o mercado de janeiro.

Com Aguero fora das opções por, pelo menos, três meses - o argentino sofreu uma arritmia cardíaca durante o jogo com o Alavés -, o Barcelona já procura um avançado para atacar no mercado de janeiro. Segundo o jornal catalão Sport, Edison Cavani, do Manchester United, é um dos nomes que estão na mira do clube culé.

O uruguaio termina contrato com os red devils no final da temporada, pelo que poderia sair por um valor mais apelativo. No entanto, teria de aceitar uma importante redução salarial.

Alexandre Lacazette (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City) e Karim Adeyemi (Red Bull Salzburgo) também são apontados pelo Sport como possíveis alvos do Barça.

No entanto, a contratação de um jogador só avançará mediante a aprovação de Xavi Hernández, que está muito perto de se tornar treinador dos blaugrana.