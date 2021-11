Barcelona: primeiro reforço de inverno para Xavi estará prestes a ficar fechado

Dani Alves estará perto de regressar a Camp Nou.

Com Xavi já garantido no comando técnico, sucedendo a Ronald Koeman, o Barcelona pode agora estar na iminência de fechar contrato com um reforço para o mercado de inverno. Segundo informa o portal "UOL", numa notícia com eco em Espanha, Dani Alves vai reunir-se nos próximos dias com responsáveis do clube catalão e pode assinar contrato.

O Barça tem no posto de lateral-direito uma das prioridades para o reforço do plantel, sendo o experiente internacional brasileiro encarado como uma solução válida.

Dani Alves, 38 anos, regista uma longa passagem por Camp Nou, entre 2008/19 e 2015/16, tendo sido companheiro de Xavi e conquistado, apenas a título de exemplo, três edições da Champions. Passou depois por Juventus, PSG e São Paulo, com o qual rescindiu em setembro último.

Recentemente, venceu a medalha de ouro pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.