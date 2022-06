Barcelona pretende resgatar pérola de 18 anos do Las Palmas

Moleiro com a camisola do Las Palmas

Clube catalão quer aplicar com Alberto Moleiro a mesma estratégia que levou Pedri González para Camp Nou.

Depois de, há três anos, ter contratado Pedri González, vencedor do Golden Boy em 2021 (galardão que premeia o melhor futebolista jovem do Mundo), ao Las Palmas, o Barcelona prepara-se para fazer o mesmo com Alberto Moleiro, jogador de 18 anos da equipa da Gran Canaria.

Atualmente sem dinheiro para reforçar o plantel com nomes sonantes, a formação catalã tenciona aplicar com Moleiro a mesma estratégia que levou Pedri para Camp Nou e a ideia não desagrada ao Las Palmas. Desta forma, em cima da mesa estaria a transferência por um valor modesto com algumas variáveis, sendo que o jovem extremo esquerdo continuaria a representar os "amarillos" durante a próxima temporada a título de empréstimo.

Nas últimas semanas, o jogador tem vindo a ser associado ao interesse de clubes como o Manchester City, Wolverhampton e Villarreal e o Barça quer, desde já, antecipar-se a todos os outros potenciais compradores.

Na presente época, Alberto Moleiro, peça fundamental para os treinadores Pepe Mel - primeiramente - e García Pimienta - atual técnico do conjunto canário -, somou 38 jogos pelo Las Palmas, tendo apontado três golos e feito uma assistência.