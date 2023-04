Barcelona prepara nova fórmula para contratar no verão

Catalães procuram a troca de jogadores com outros clubes. Inter e Atlético de Madrid interessados

Para além da operação Messi, que continua de pé, como o vice-presidente do clube confirmou nesta sexta-feira, o Barcelona continua a preparar o próximo mercado de transferências, que pode ficar marcado por uma nova fórmula de negociar.

De acordo com o Sport, os catalães querem avançar para a troca de jogadores com outros clubes, estando o Inter de Milão e o Atlético de Madrid interessados no esquema. Se os italianos têm Brozovic e seguem Alba, Nico ou Eric García, os espanhóis contam com Carrasco e estão interessados em Ferrán Torres.

As dificuldades financeiras do Barcelona prometem ser um entrave para o próximo defeso. Para além destas trocas, os catalães estão obrigados a fazer algumas vendas para equilibrar as contas.