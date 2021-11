Barcelona pondera contratar Sterling, avança o "Mundo Deportivo"

Catalães terão como principal trunfo a vontade expressa do inglês em deixar o Etihad Stadium e as boas relações com o ex-blaugrana Pep Guardiola

Com a missão de reerguer o Barcelona e com o intuito de reforçar o plantel - necessidade admitida na sua apresentação -, Xavi Hernández terá identificado Raheem Sterling como potencial aquisição do clube da Catalunha, inicialmente via empréstimo.

Esta informação é veiculada, este domingo, pelo "Mundo Deportivo". O jornal espanhol refere que o Manchester City está até disposta a permitir o avançado inglês, que continuará interessado em mudar de ares, negociar com o Barcelona.

Sterling admitira, em entrevista ao "Financial Times", a possibilidade de abandonar o Etihad Stadium em função do pouco empo de jogo, dado que Guardiola costuma utilizar os colegas e rivais de posição Foden, Gabriel Jesus, Mahrez e até Bernardo.

"Quero jogadores satisfeitos. Se não o forem, terá de ser tomada uma decisão", reagira, então, Pep Guardiola, à hipótese levantada pelo veloz avançado britânico, em declarações prestadas no passado mês de outubro, com a época em curso.

Dado o contexto, a que se junta a boa relação de Xavi e Laporta com o treinador do City, o Barcelona encetou, segundo o MD, conversações e crê que a operação é viável. A mesma contemplará um empréstimo com opção de compra em 2022.