Barcelona poderá conseguir maior patrocínio da história do clube

Clube espanhol está em negociações com algumas empresas que, juntas, poderão ultrapassar os 80 milhões de euros anuais em patrocínios. É mais do que o Barça recebe, atualmente, da Rakuten e Beko, as marcas que pagam mais em publicidade.

O mau momento desportivo do Barcelona não afasta as grandes empresa de quererem investir no clube, que não deixou de ser uma marca com muita presença e muito poder. E é por isso que o Barça pode vir a conseguir um patrocínio bem chorudo.

Segundo o Mundo Deportivo e o Sport, os blaugrana têm em mãos propostas da VeganNation, Polkadot e Tencent, que estão dispostos a oferecer mais de 80 milhões de euros por ano (mais do que a Rakuten e a Beko "pagam" juntas) para terem publicidade na parte frontal do equipamento de jogo, na manga e nos equipamentos de treino.

Os contratos com a Rakuten e a Beko, os maiores patrocínios atualmente, acabam no final da temporada, pelo que já há negociações com outras marcas. De acordo com as publicações, o Barcelona também está em conversações com o Sportify.