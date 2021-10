Barcelona pode jogar um ano no estádio Johan Cruyff durante obras em Camp Nou

Redação com Lusa

O Barcelona pretende renovar Camp Nou.

A equipa principal do Barcelona poderá jogar durante um ano no estádio Johan Cruyff para a realização de obras de remodelação de Camp Nou, a "casa" do clube, admitiu esta sexta-feira o presidente, Joan Laporta.

O líder do clube catalão explicou que a remodelação, há muito adiada, deverá começar no verão de 2022 e durar três anos, acrescentando que a equipa só precisará de jogar num recinto diferente durante um ano.

"Estamos a considerar várias hipóteses, mas a mais forte é o estádio Johan Cruyff", disse Laporta, numa entrevista à rádio catalã Rac1.

O recinto, que integra o complexo de treinos do clube, é habitualmente utilizado pela equipa feminina e tem capacidade para seis mil espetadores, que pode, segundo Laporta, ser aumentada pela 50.000, caso venha a acolher a equipa principal masculina.

O Barcelona pretende renovar Camp Nou, aumentado a sua capacidade de 99.000 para 110.000 espetadores, e melhorando toda a área envolvente.

Para a realização das obras, o clube, que enfrenta uma grave crise financeira, está a negociar um empréstimo de 1,5 mil milhões de euros, que terá de ser aprovado pelos sócios.

"O novo Camp Nou é fundamental para a viabilidade do clube e para o seu futuro imediato", afirmou Laporta, acrescentando: "O seu impacto na vida do clube é fundamental para que possamos competir com os nossos adversários, que já fizeram o que é necessário".

Durante o período de pandemia, em que as competições estiveram suspensas ou se realizaram à porta fechada, o Real Madrid efetuou obras de fundo no estádio Santiago Bernabéu.