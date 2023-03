Barcelona pode ficar fora da Champions após acusação de corrupção

Camp Nou, casa do Barcelona

Emblema blaugrana foi acusado formalmente pelo Ministério Público.

Depois de ser esta sexta-feira acusado formalmente de corrupção pelo Ministério Público espanhol, na sequência do "Caso Negreira", o Barcelona poderá ficar fora da Liga dos Campeões da próxima temporada, avança a Imprensa espanhola.

A formação comandada por Xavi Hernández ocupa atualmente a liderança de La Liga, estando bem encaminhada para garantir a presença na Liga dos Campeões da próxima época. No entanto, escreve a Imprensa espanhola, tal presença pode estar comprometida com a acusação formal de corrupção por parte do Ministério Público, uma vez que a UEFA condena comportamentos que manipulem resultados, a nível nacional bem como internacional.

A Imprensa espanhola destaca a alínea g) do artigo 4 dos critérios de admissão dos clubes às provas da UEFA. Caso a entidade que rege o futebol europeu considere que estas alegações podem causar danos à reputação da competição, pode afastar o Barcelona da Champions, sem ter de esperar pela sentença do caso.

Recorde-se que o emblema blaugrana é suspeito de ter pago sete milhões de euros à empresa do antigo árbitro Enríquez Negreira.