Barcelona perto de garantir dupla em final de contrato: um é do Chelsea, o outro do Milan

Azpilicueta e Kessié podem ser mais duas opções para Xavi, segundo a Catalunya Radio

O Barcelona continua a ser um dos grandes protagonistas do mercado. Os blaugrana continuam a tentar fortalecer o plantel e recuperar a distância para o rival Real Madrid e, agora, noticiam-se dois nomes: Azpilicueta e Kessié.

O espanhol está em final de contrato com o Chelsea e podia chegar a custo zero, na condição de capitão de uma equipa que não há muito tempo levantou a Champions e que o pode voltar a fazer nos próximos meses. A chegar, seria sempre no verão.

Quem também pode aterrar em Barcelona a partir do próximo mês de junho é Frank Kessié, que também está em final de contrato com o Milan. O elevado salário é um entrave para os catalães, que, ainda assim, encaram o centrocampista como um reforço importante para o que vem em 2022/2023.