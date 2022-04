Barcelona perde em casa e o Real Madrid está a um ponto do título

Rayo Vallecano venceu por 1-0 em Camp Nou no jogo em atraso da ronda 21 do campeonato.

O Real Madrid está a um ponto do título de campeão espanhol. A confirmação chegou após o Barcelona ter sido derrotado em casa pelo Rayo Vallecano, por um golo sem resposta, na noite deste domingo, num desaire que assinalou uma marca negra da história do clube: é a primeira vez que os catalães perdem três jogos consecutivos em casa.

No jogo em atraso da ronda 21 do campeonato, valeu o golo de Álvaro García ao minuto sete, permitindo ao Rayo Vallecano - Kevin Rodrigues e Bebé não saíram do banco - fixar-se no 11.º lugar, com 40 pontos e ao Real Madrid começar a preparar a festa da conquista da iminente 35ª LaLiga do palmarés.

Com 33 jornadas realizadas e com cinco pela frente, o Barcelona, segundo classificado, tem 15 pontos de desvantagem para o Real Madrid.

A formação orientada por Carlo Ancelotti joga com o Espanhol no próximo sábado.