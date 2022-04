Barcelona perde em casa e fica a 15 pontos do líder Real Madrid

Barcelona perde em casa com Cádiz e fica a 15 pontos do líder Real Madrid

O Barcelona escorregou na receção ao aflito Cádiz, que venceu graças a um golo solitário de Lucas Pérez, e viu o Real Madrid, líder da Liga espanhola, ficar ainda mais isolado na frente.

Depois de uma primeira parte sem golos, a partida da 32.ª jornada da La Liga ficou definida com o golo apontado pelo experiente avançado espanhol Lucas Pérez aos 48 minutos, o seu primeiro desde que chegou em janeiro do Elche, dando os três pontos aos visitantes.

O Barcelona, que vinha de sete vitórias seguidas no campeonato e que não perdia na competição desde dezembro do ano passado, segue em segundo lugar, com 60 pontos, os mesmos que o Sevilha (perdeu em casa com o Real Madrid no domingo) e o Atlético Madrid (venceu, também no domingo, o Espanyol), ainda que tenha um jogo em atraso, estando agora a 15 pontos do Real Madrid (75).

Este foi o segundo desaire averbado pelos catalães em casa em apenas quatro dias, já que na quinta-feira passada foram derrotados por 3-2 na receção aos alemães do Eintracht Frankfurt, num encontro que ditou a eliminação da formação comandada por Xavi Hernández da Liga Europa.

Já o Cádiz aproveitou a vitória para sair dos lugares de despromoção, subindo ao 16.º posto com 31 pontos, mas continua em zona perigosa, apenas dois pontos acima da linha de água.