Barcelona perde a paciência e equaciona rescindir com Dembelé

Comportamento do extremo no decorrer do mercado de inverno não caiu bem aos responsáveis catalães, que vão discutir a rescisão do contrato do francês

A relação de Ousmane Dembelé com o Barcelona nunca esteve num ponto tão baixo. Segundo o jornal Mundo Deportivo, a situação do internacional francês em relação à renovação do contrato, aliada à recusa em ter arranjado uma colocação no mercado de inverno, apesar do alegado interesse de vários clubes, foi a gota de águia para os dirigentes catalães.

De acordo à publicação, os dirigentes catalães vão reunir-se esta terça-feira e discutir a possibilidade de rescindir o contrato de Dembelé, com relatos a apontarem que existe vontade em cancelar a ligação do extremo de 24 anos só mesmo para pôr fim às constantes polémicas em torno do jogador.