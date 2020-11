Barcelona pede a Neymar para devolver mais 10,2 milhões de euros

Clube catalão alega que calculou mal a verba relativa a impostos pagos aquando da passagem do futebolista por Espanha

Neymar deixou os espanhóis do Barcelona em 2017 para rumar aos franceses do Paris Saint-Germain (PSG), protagonizando a transferência mais cara da história do futebol (222 milhões de euros), separação essa que conhece, agora, um novo capítulo.

O jornal El Mundo escreve, na edição online, que o Barcelona iniciou uma demanda (ação judicial destinada a reclamar um direito) contra o futebolista brasileiro para que este proceda à devolução de 10,2 milhões de euros, face a um cálculo errado de impostos pagos.

O emblema catalão sustenta a exigência com o argumento de que reteve menos dinheiro em impostos do que aquele a que tinha direito durante a passagem do brasileiro, entre 2013 e 2017, por Espanha, e reclama, por isso, a diferença já mencionada.

Caso o Barcelona não consiga regularizar a situação fiscal, o ministério espanhol da Fazenda já informou que vai considerar os 10,2 milhões de euros como uma "doação" ao atual futebolista do PSG, que já foi até condenado por causa da transferência recorde.

Esta é a segunda vez que o Barcelona regressará à barra do tribunal para exigir dinheiro a Neymar. No passado mês de junho, um tribunal da Catalunha obrigou Neymar a pagar 6,7 milhões de euros relativo a prémios de renovação contratual, feita em 2016.

Por sua vez, Neymar viu rejeitada a reclamação do pagamento de 43,6 milhões de euros por parte do Barcelona, uma verba alegadamente devida pelo prolongamento do contrato assinado há quatro anos. O Barça, porém, reclamou que o jogador devia 22,5 milhões pela quebra de contrato e, agora, este terá que devolver uma terceira parte.

O jornal El Mundo escreve também que Neymar tem uma dívida de 34,6 milhões de euros ao Tesouro espanhol.