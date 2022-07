Barcelona oficializa contratação de Frank Kessie

Frank Kessie chega ao emblema blaugrana proveniente do Milan.

O Barcelona oficializou esta segunda-feira a contratação do médio costa-marfinense Frank Kessie, que alinhava no Milan, até 30 de junho de 2026, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

Kessie, de 25 anos, começou a carreira profissional em Itália em 2014, na Atalanta, clube que posteriormente o emprestou ao Cesena, da serie B transalpina, por uma temporada.

No verão de 2019, depois de ter alinhado no Milan, por empréstimo da Atalanta, foi contratado definitivamente pelos atuais campeões transalpinos, por 24 milhões de euros.

Ao serviço do clube milanês, do qual sai livre de encargos, o costa-marfinense, que pode alinhar nas três posições do centro do terreno, disputou 223 jogos, tendo apontado 37 golos.