"Barcelona nunca tomou medidas para obter vantagens que alterassem a competição"

Joan Laporta, em conferência de imprensa, defendeu o clube das acusações no "caso Negreira".

Declarações: "No Barcelona gostamos de como ganhamos, gostamos de ganhar jogando bem. Não gostamos de ganhar por causa da arbitragem. Como grande clube, temos detratores e eles tentam destruir o nosso prestígio. Por inveja... ou outras coisas. Não vão conseguir nada. Nenhuma campanha de difamação impedirá o Barça de continuar a ser uma referência no desporto mundial e de continuar a ser admirado por milhões de catalães e por mais milhões em todo o mundo. Quando esta polémica surgiu, disse que vi claramente que se tratava de uma campanha orquestrada contra o Barcelona e que não era uma coincidência. Fizemos uma investigação interna, e uma empresa externa foi encarregada de realizar uma investigação. Vou começar com esta declaração categórica: Barcelona nunca tomou medidas para obter vantagens em relação à concorrência e que alterassem a competição."

Recados para dirigentes: "Gostaria de agradecer ao presidente da RFEF, ao Sr. Rubiales, pela sua posição. Gostaria também de agradecer ao Sr. Infantino, da FIFA. Eles têm mantido uma atitude prudente. Não se juntaram a este linchamento sem julgamento. Não temos de seguir aqueles que nos querem destabilizar. Eles querem controlar o clube e tomar conta dele. Os que incentivaram esta controvérsia e aqueles que aderiram querem conduzir um caso de arbitragem inexistente para um caso que prejudica o prestígio do Barcelona e destrói um dos maiores instrumentos de identificação da Catalunha. Há esferas de poder que não apoiam o facto do Barça representar uma identidade catalã aberta ao mundo. É claro para mim que nenhuma campanha para desacreditar o Barça conseguirá funcionar."