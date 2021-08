"Barcelona? Nunca tinha visto um balneário assim em quarenta anos no futebol"

Quique Setién foi substituído por Koeman no comando técnico do Barcelona

Quique Setién recorda o momento em que chegou ao emblema blaugrana.

O Barcelona surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar Quique Setién como treinador, em janeiro de 2020, proveniente do Bétis e sucedendo a Ernesto Valverde no comando técnico.

No entanto, a passagem do treinador pelo emblema blaugrana não durou muito, terminando meses mais tarde, em agosto do mesmo ano.

Agora, em entrevista à revista Jot Down, Setién revela como encontrou o balneário do Barcelona.

"Nunca tinha visto um balneário assim, nem na seleção nem no Atlético de Madrid [como jogador]. Aquilo era outra coisa, e isso sim é que provocou um choque", começou por dizer.

"Há muita coisa que é impossível controlar. Encontras um balneário que não é feliz... O que encontrei ali nunca tinha visto em quarenta anos no futebol", concluiu.