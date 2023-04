"Barcelona? No que toca à qualidade das equipas, não há 11 pontos de diferença"

Carlo Ancelotti não atirou a toalha ao chão e garantiu que o Real Madrid vai tentar encurtar distâncias para o líder do campeonato nas jornadas que faltam.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, compareceu esta segunda-feira numa conferência de imprensa de antevisão à visita ao Girona, numa altura em que o Barcelona lidera o campeonato espanhol com 11 pontos de vantagem sobre os merengues, segundos classificados (65), com apenas oito jornadas por disputar.

Questionado sobre esse distância pontual, o técnico italiano garantiu que a diferença de qualidade entre as duas equipas não é tão grande, acrescentando que o atual campeão em título não vai atirar a toalha ao chão.

"No que toca à qualidade das duas equipas, não há 11 pontos de diferença. Já o demonstrámos quando os defrontámos. Os pequenos detalhes têm sido determinantes nesta distância, que queremos encurtar nos próximos jogos", salientou.

Ainda assim, Ancelotti frisou que a possibilidade de o Real Madrid revalidar os títulos da Liga dos Campeões e da Liga espanhola esta época é tudo menos provável, admitindo que os jogadores costumam dar mais importância à prova milionária.

"Ganhar a dobradinha numa época não é assim tão fácil. As equipas que vêm a Liga um pouco mais difícil põem toda a mente e cabeça nas competições europeias. Isto pode acontecer e é por isso que ganhar a Liga e a Champions é bastante complicado", explicou Ancelotti.

O Real Madrid visita o Girona na terça-feira (18h30), em jogo da 31.ª jornada da LaLiga.