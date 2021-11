Barcelona não se vai "livrar" em janeiro do salário mais alto no plantel

Saída de Coutinho seria vista com bons olhos, mas o jogador tem outros planos.

Longe do fulgor que evidenciou, por exemplo, ao serviço do Liverpool, Philippe Coutinho tem sido notícia na imprensa como sendo um dos problemas que o Barcelona tem ainda por resolver. O médio brasileiro, segundo informa a comunicação social espanhola, tem o mais elevado salário do plantel e uma ideia firme quanto ao futuro.

O jornal "Sport" adianta esta terça-feira que Coutinho não está disponível para deixar o plantel no mercado de inverno, motivo pelo qual Xavi, sucessor de Ronald Koeman no comando técnico, terá a tarefa de fazer renascer o jogador de 29 anos. Uma eventual saída seroa vista com bons olhos pelos responsáveis do embema de Camp Nou, tendo em conta a relação preço-rendimento.

Coutinho, que tem contrato até 2023, participou em 11 jogos desta época e apontou um golo. No currículo tem ainda passagens por Bayern, cedido pelos catalães, Inter, Espanhol e Vasco da Gama, além do já referido Liverpool.