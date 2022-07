Barcelona não quer imagens de Depay a promover pré temporada: eis o ponto de situação

Memphis Depay, jogador do Barcelona

Avançado neerlandês fica com pouco ou nenhum espaço com a aparente renovação de Dembélé e as possíveis contratações de Lewandowski e Raphinha

Reforço do Barcelona na última época, Memphis Depay pode perder muita importância com as próximas semanas de mercado dos catalães, que terão pedido, até, a retirada da imagem do avançado das promoções da pré temporada.

De acordo com o jornalista Gerard Romero, a posição do neerlandês dentro do plantel pode ficar muito fragilizada em caso de renovação de Dembélé e de contratações de Raphinha (mais avançada) e de Lewandowski (mais complicada).

Memphis Depay tem contrato com os catalães até 2023. Na época de estreia, realizou um total de 38 partidas e marcou 13 golos com a camisola do Barcelona.