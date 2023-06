"Barcelona não fez o suficiente para Messi regressar", atira Aguero

Avançado argentino vai jogar no Inter Miami e Aguero aponta críticas ao Barcelona.

Kun Aguero parece ter ficado descontente com a forma como o Barcelona lidou com o possível regresso de Lionel Messi. A verdade é que La Pulga vai jogar no Inter Miami, da MLS, e o antigo futebolista, que também representou o Barça, diz que os catalães não faziam tudo o que estava ao alcance para que o número 10 regressasse a casa.

"O Barcelona não fez o suficiente para Messi regressar. Sei que existe aquela situação da LaLiga e os problemas económicos, mas o Leo fez bem em não esperar até ao último minuto, como fez em 2021", afirmou Aguero, em declarações numa ação em Istambul, onde no sábado (20h00) Manchester City e Inter disputam a final da Liga dos Campeões.