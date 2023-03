Barcelona não cede no caso Ansu Fati: tem contrato até 2027 e não é para vender

O pai do avançado já ameaçou com levá-lo ao Sevilha, mas os catalães avisam que não querem deixá-lo sair. Com ou sem renovação e aumento salarial

O Barcelona renovou há um ano com Ansu Fati até 2027 e esse contrato revela-se ter sido uma estratégia acertada para segurar o avançado e ficar com a faca na mão, numa altura em que o pai do jogador já ameaçou com levá-lo para o Sevilha.

Os catalães já avisaram o pai, Bori Fati, de que não vão ceder e de que a intenção é manter o avançado no plantel, sem planos de venda, pelo menos para já. No entanto, Ansu tem cada vez menos minutos no clube e Bori Fati está desiludido e impaciente.

Jorge Mendes estava há meses a negociar uma renovação contratual com melhoria salarial e o próprio Ansu Fati quer triunfar no Barcelona, mas sem minutos a situação complica-se.

Leva 38 jogos esta época, mas apenas 11 foram como titular. O clube deu-lhe a camisola 10 de Messi, uma prova de confiança no seu potencial, mas a chegada de Lewandowski e uma série de lesões impediram-no de somar mais tempo de jogo.