Barcelona lamenta divulgação do contrato de Messi e avança com "ação legal"

Jornal espanhol El Mundo divulgou os detalhes do contrato milionária do argentino com o Barça.

O Barcelona reagiu este domingo, através de comunicado, à divulgação de informações do contrato de Leo Messi com o clube, levada a cabo pelo jornal espanhol El Mundo.

Em nota publicada no site oficial, o Barça "lamenta a publicação de um documento privado e que está ao abrigo do princípio de confidencialidade entre as partes". O emblema catalão nega ainda "de forma categórica qualquer tipo de responsabilidade pela publicação do documento" e anuncia que vai avançar com "ações legais" contra o El Mundo "por qualquer dano que possa ter causado".

"O Barcelona expressa o seu absoluto apoio a Lionel Messi, especialmente perante qualquer tentativa de descredibilização da sua imagem, de forma a danificar a relação com a entidade em que trabalhou para se tornar no melhor jogador do Mundo e na história do futebol", acrescenta o colosso de Camp Nou.

O contrato assinado por Messi em 2017 - expira no final de junho deste ano - foi divulgado pelo referido jornal e contempla um valor que é descrito como "faraónico": 555.237.619 euros.