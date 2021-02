Barcelona: Koeman perde a paciência com ex-Juventus

Treinador considera que Miralem Pjanic não aproveitou as oportunidades concedidas.

Contratado à Juventus como parte do negócio que levou Arthur para Turim, Miralem Pjanic chegou ao Barcelona com a missão de "refrescar" o meio-campo da equipa catalã, mas, ao cabo de meia época, ainda não convenceu.

E as oportunidades para fazê-lo poderão escassear no futuro próximo. Isto porque, segundo a imprensa espanhola, o treinador Ronald Koeman "perdeu a paciência" com o internacional bósnio.

O homem do leme do Barça considera que Pjanic não aproveitou as oportunidades que lhe foram sendo concedidas ao longo da presente temporada e a gota de água terá mesmo sido o jogo de quarta-feira com o Elche. Pjanic foi titular, mas saiu ao intervalo.

Após o apito final, Koeman teceu reparos à prestação do médio de 30 anos: "Tem de melhorar o ritmo com a bola e ser mais consciente da posição em campo", atirou o técnico holandês. Na primeira época de "blaugrana", Pjanic soma 27 presenças. Ainda não se estreou a faturar.